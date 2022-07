Scuola “Pietà”, alunni da ottobre al plesso di via Bartolomeo Camerario con l’ausilio di Trotta Bus (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Scuola dell’infanzia e primaria “Pietà” avrà la necessità di lavori perché l’edificio che la ospita non rispetta le attuali norme antisismiche. Scelta confermata oggi in una riunione con genitori docenti e assessori Luigi Ambrosone e Mario Pasquariello e il sindaco Clemente Mastella. L’anno scolastico comincerà regolarmente nella attuale sede, ma già ad ottobre, presumibilmente quando saranno state espletate tutte le procedure di gara d’appalto per la scelta della Ditta di costruzioni che avverrà entro questa estate, la Scuola sarà trasferita presso l’ex Convento degli Scolopi in via Bartolomeo Camerario, struttura di proprietà del Conservatorio. Per i circa 100 bambini e bambine della Scuola d’Infanzia (2 sezioni) e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ladell’infanzia e primaria “” avrà la necessità di lavori perché l’edificio che la ospita non rispetta le attuali norme antisismiche. Scelta confermata oggi in una riunione con genitori docenti e assessori Luigi Ambrosone e Mario Pasquariello e il sindaco Clemente Mastella. L’anno scolastico comincerà regolarmente nella attuale sede, ma già ad, presumibilmente quando saranno state espletate tutte le procedure di gara d’appalto per la scelta della Ditta di costruzioni che avverrà entro questa estate, lasarà trasferita presso l’ex Convento degli Scolopi in via, struttura di proprietà del Conservatorio. Per i circa 100 bambini e bambine dellad’Infanzia (2 sezioni) e ...

anteprima24 : ** Scuola 'Pietà', alunni da ottobre al plesso di via Bartolomeo Camerario con l'ausilio di Trotta Bus **… - Antonel52432350 : @confundustria Tutta questa storia è nata quando la figlia di Salvini è tornata da scuola piangendo perché la maest… - stefan1062 : @FrancescoCPanda @marcopalears La differenza tra chi deve tornare a Scuola e chi no, sta tutto nel TUO TWEEET. Non… - Tandipity : Finalmente l'ho finito?? Premessa: disegno solo per hobby, non ho mai frequentato nessuna scuola artistica quindi ab… - WILCHE91 : @Invictus1664 @BianiElisabetta Per prima cosa, 'pietà di noi'. Cit. Questo non è giornalismo, è spazzatura e non su… -

Modica, Tommaso Campailla e il Museo della medicina: memoria e passione civica ...della medicina ospitato in alcuni dei locali di quello che fu l'ospedale di Santa Maria della Pietà,...di medicina e può essere a buon diritto annoverato fra i rappresentanti più illustri della scuola ... La Scuola Medica Modicana, Campailla di Francesco Roccaro Lo svolgimento del programma è iniziato con una breve passeggiata attraverso i vicoli di Modica con partenza da via Albanese (anticamente conosciuta come Strada della Pietà), davanti il palazzo della ... anteprima24.it ...della medicina ospitato in alcuni dei locali di quello che fu l'ospedale di Santa Maria della,...di medicina e può essere a buon diritto annoverato fra i rappresentanti più illustri della...Lo svolgimento del programma è iniziato con una breve passeggiata attraverso i vicoli di Modica con partenza da via Albanese (anticamente conosciuta come Strada della), davanti il palazzo della ... Scuola "Pietà", alunni da ottobre al plesso di via Bartolomeo Camerario con l'ausilio di Trotta Bus