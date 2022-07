"Non ora!". Sainz alla radio, zittisce il suo box: la Ferrari stava cercando di "boicottarlo"? (Di martedì 26 luglio 2022) “Ragazzi, non ora! Non ora! Non mentre sto lottando”. Il tutto mentre Carlos Sainz se la stava battendo con Sergio Pérez per la conquista della posizione, poi presa alla fine del rettilineo e prima di curva 1. Lo spagnolo è in crescita sulla Ferrari, dopo aver trovato il feeling con la vettura in seguito a un inizio di stagione difficile. Proprio quando il madrileno aveva affiancato in curva il messicano della Red Bull — per tentare di sorpassarlo all'esterno con una tanto difficile quanto spettacolare manovra — il muretto-box gli ha aperto la radio, con il suo ingegnere di pista, Riccardo Adami, che ha comunicato all'ex McLaren di rientrare ai box. Secca la risposta del 27enne: "Ragazzi, non ora! Non ora! Non mentre sto lottando”, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) “Ragazzi, nonNonNon mentre sto lottando”. Il tutto mentre Carlosse labattendo con Sergio Pérez per la conquista della posizione, poi presafine del rettilineo e prima di curva 1. Lo spagnolo è in crescita sulla, dopo aver trovato il feeling con la vettura in seguito a un inizio di stagione difficile. Proprio quando il madrileno aveva affiancato in curva il messicano della Red Bull — per tentare di sorpassarlo all'esterno con una tanto difficile quanto spettacolare manovra — il muretto-box gli ha aperto la, con il suo ingegnere di pista, Riccardo Adami, che ha comunicato all'ex McLaren di rientrare ai box. Secca la risposta del 27enne: "Ragazzi, nonNonNon mentre sto lottando”, ha ...

