Morta la piccola Diana: perché i servizi sociali non sono intervenuti? (Di martedì 26 luglio 2022) Morta la piccola Diana: perché i servizi sociali non sono intervenuti salvando la bambina dagli abusi subiti da parte della madre Alessia Pifferi? su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 26 luglio 2022)lanonsalvando la bambina dagli abusi subiti da parte della madre Alessia Pifferi? su Donne Magazine.

rtl1025 : ?? Lascia per 6 giorni la sua bambina di 1 anno e mezzo da sola a casa a #Milano e quando è tornata l'ha trovata mor… - matteosalvinimi : #Diana, un piccolo angelo di 18 mesi volato in cielo troppo presto, abbandonata in casa per giorni da una “madre” s… - infoitinterno : Com'è possibile che i servizi sociali non sapessero nulla della piccola Diana finché non è morta sola in casa - lon4lyheart : @SN4P0UT0FIT madonna tu mi vuoi morta stecchita letteralmente, la mia piccola stella sei, per sempre, ti amo tiamotiamotiamotiamo - tinas48 : Com’è possibile che i servizi sociali non sapessero nulla della piccola Diana finché non è morta sola in casa… -