Monopattini elettrici | alert e multe | al via l’esperimento contro il parcheggio selvaggio

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 26 luglio 2022) Da martedì 26 luglio l'associazione Consumerismo No profit e la società di micromobilità in sharing Dott lanciano a Roma e Milano "il primo esperimento mondiale di educazione alla guida" per. I fruitori del servizio che parcheggeranno fuori dalle aree consentite o in maniera scorretta in violazione del Codice della strada riceveranno un "" sullo smartphone. In caso di reiterazioni avranno una sanzione dall’operatore e verranno incentivati a frequentare un corso di guida obbligatorio e gratuito