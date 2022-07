Guido Crosetto, "tutto ma non premier". Centrodestra, chi affonda con una frase (Di martedì 26 luglio 2022) tutto, ma non premier. Antonio Tajani, "spinto" a Palazzo Chigi dal Partito popolare europeo, spacca il Centrodestra. E' in particolare Fratelli d'Italia, come ovvio, a protestare. Ovvio perché il coordinatore di Forza Italia, uomo forte dell'Italia nel Ppe, è l'alternativa da opporre, nel piano dei popolari, alla "sovranista" Giorgia Meloni. "Non è il Ppe che decide chi fa il premier in Italia - tuona Guido Crosetto, fondatore di FdI -. Deve essere il migliore della coalizione vincente alle urne". "Personalmente - spiega dalle colonne del Quotidiano nazionale - penso che Tajani premier non sia in agenda. Il premier non si impone dall'esterno, lo scelgono i cittadini". E aggiunge, per gettare altra benzina sul fuoco dell'alleanza: "Io, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022), ma non. Antonio Tajani, "spinto" a Palazzo Chigi dal Partito popolare europeo, spacca il. E' in particolare Fratelli d'Italia, come ovvio, a protestare. Ovvio perché il coordinatore di Forza Italia, uomo forte dell'Italia nel Ppe, è l'alternativa da opporre, nel piano dei popolari, alla "sovranista" Giorgia Meloni. "Non è il Ppe che decide chi fa ilin Italia - tuona, fondatore di FdI -. Deve essere il migliore della coalizione vincente alle urne". "Personalmente - spiega dalle colonne del Quotidiano nazionale - penso che Tajaninon sia in agenda. Ilnon si impone dall'esterno, lo scelgono i cittadini". E aggiunge, per gettare altra benzina sul fuoco dell'alleanza: "Io, ...

MarastiMattia : @AndreaRoventini Vale sempre la pena ricordare che Carlo Calenda aveva proposto, in quota csx, di candidare Guido C… - malva444 : Guido Crosetto spara sulla macchina del fango contro Giorgia Meloni - meltingmax : Guido #Crosetto afferma che non è giusto mettere etichette. Vero. Il vino si valuta dal gusto, quando lo bevi. Ma… - MiBaita : @GuidoCrosetto Con lei non ci sarebbero liberi cittadini: Guido Crosetto 'No a Tajani premier Meloni non è fascista Fa paura perché libera' - Mastermit1 : Ma gli italiani non votano il PdC? Com'era quella cosa: mai eletto? -