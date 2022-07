Gli elettrodomestici che consumano di più (Di martedì 26 luglio 2022) L’innalzamento di costi energetici spinge gli italiani a consumare meno, quali sono gli elettrodomestici da evitare? L’aumento del prezzo dell’energia è stato un duro colpo per gli italiani. L’unico modo per evitare un innalzamento eccessivo dei costi è utilizzare meno gli elettrodomestici in casa. Ce ne sono alcuni, però, che consumano molto più di altri, per questo meglio sapere quale usare meno. (Pixabay)L’utilizzo intelligente degli elettrodomestici potrebbe essere un’ottima difesa dal caro prezzi. Selectra, una società che confronta le offerte di luce, gas e internet sia per le aziende che per i privati, ha stilato una classifica di tutti quegli elettrodomestici che è meglio evitare se si vuole risparmiare. Tale compendio è stato stilato analizzando il consumo medio ... Leggi su vesuvius (Di martedì 26 luglio 2022) L’innalzamento di costi energetici spinge gli italiani a consumare meno, quali sono glida evitare? L’aumento del prezzo dell’energia è stato un duro colpo per gli italiani. L’unico modo per evitare un innalzamento eccessivo dei costi è utilizzare meno gliin casa. Ce ne sono alcuni, però, chemolto più di altri, per questo meglio sapere quale usare meno. (Pixabay)L’utilizzo intelligente deglipotrebbe essere un’ottima difesa dal caro prezzi. Selectra, una società che confronta le offerte di luce, gas e internet sia per le aziende che per i privati, ha stilato una classifica di tutti quegliche è meglio evitare se si vuole risparmiare. Tale compendio è stato stilato analizzando il consumo medio ...

