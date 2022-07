"Gioco erotico? No, mi ha violentata". Parla la compagna del rugbista morto (Di martedì 26 luglio 2022) Secondo gli inquirenti, a causare la morte del rugbista Ricky Bibey potrebbe essere stato un mix di alcool e cocaina, mentre la compagna avrebbe dichiarato di esser stata violentata dal partner: tramota l'ipotesi "Gioco erotico finito in tragedia" Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 luglio 2022) Secondo gli inquirenti, a causare la morte del rugbista Ricky Bibey potrebbe essere stato un mix di alcool e cocaina, mentre laavrebbe dichiarato di esser stata violentata dal partner: tramota l'ipotesi "finito in tragedia"

zazoomblog : Firenze rugbista morto. La compagna: Nessun gioco erotico mi ha picchiata e violentata - #Firenze #rugbista #morto… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Rugbista morto in albergo, la compagna: 'Non è stato un gioco erotico, lui non era in sé' [di Luca Serranò] - ArthurIsBach : Adry, tesoro, e se non è stato un 'gioco erotico', allora cosa? ?? @liliaragnar - repubblica : Rugbista morto in albergo, la compagna: 'Non è stato un gioco erotico, lui non era in sé' [di Luca Serranò] - edolinus : @visionaria_io @Tulipano801 @alinatede Forse sei troppo giovane il catalogo anni 70 -80 era un oggetto erotico per… -