Elezioni, scintille nel centrodestra. Tajani: Serve una squadra, non una donna sola al comando (Di martedì 26 luglio 2022) Sulla premiership del centrodestra “decideranno i leader. Il tema non mi appassiona, la legge elettorale non lo impone e nelle altre Elezioni non c’era un candidato unico. L’importante è avere un programma”. Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia, dalle pagine della Stampa affronta il tema più spinoso della sua coalizione e avverte: “Insistere su questo dibattito comporta un rischio: si rischia di oscurare i programmi e fare il gioco della sinistra che ci vuole divisi. Più che la leadership l’importante è avere una classe dirigente seria con esperienza in grado di governare il Paese. Serve una squadra, non un uomo o una donna sola al comando”. A Giorgia Meloni che lamenta gli attacchi dei media esteri dice: “E’ successo in passato con ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 luglio 2022) Sulla premiership del“decideranno i leader. Il tema non mi appassiona, la legge elettorale non lo impone e nelle altrenon c’era un candidato unico. L’importante è avere un programma”. Antonio, vice presidente di Forza Italia, dalle pagine della Stampa affronta il tema più spinoso della sua coalizione e avverte: “Insistere su questo dibattito comporta un rischio: si rischia di oscurare i programmi e fare il gioco della sinistra che ci vuole divisi. Più che la leadership l’importante è avere una classe dirigente seria con esperienza in grado di governare il Paese.una, non un uomo o unaal”. A Giorgia Meloni che lamenta gli attacchi dei media esteri dice: “E’ successo in passato con ...

