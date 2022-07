"È sottomissione". J.Lo nel mirino per aver scelto il cognome del marito (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo il matrimonio, la pop star accusata di aver ceduto al "patriarcato" per la scelta di chiamarsi Affleck. Levata di scudi delle femministe: "È in gioco il potere..." Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo il matrimonio, la pop star accusata diceduto al "patriarcato" per la scelta di chiamarsi Affleck. Levata di scudi delle femministe: "È in gioco il potere..."

WSteccanella : @BasatoXVI Capisco. È per quello che nel suo viaggio in fondo al tunnel Houellebecq vedeva la luce nella sottomissi… - GcColombo : @szampa56 @EnricoLetta ...La patrimoniale, il green pass,le liberalizzazioni, l'imu sulla prima casa, l'austerity,… - lucadegiglio27 : RT @ms_morelia_: E fu così, che per voi iniziò un'altra giornata al mio servizio: l'ennesima di annullamento e di rinuncia. Di sottomission… - peppebeppe68 : RT @MFelysya: - vrgnbeta : RT @ms_morelia_: E fu così, che per voi iniziò un'altra giornata al mio servizio: l'ennesima di annullamento e di rinuncia. Di sottomission… -