Corpi di tre bambini e un uomo trovati in uno stagno – probabilmente una famiglia scomparsa (Di martedì 26 luglio 2022) Una scoperta misteriosa e terribile avvenuta ad Indianapolis, in Indiana, ha scioccato una comunità intera. I Corpi di tre bambini di 5, 2 e 1 anno sono stati ritrovati all’interno di un veicolo tirato fuori da uno stagno, a Indianapolis, il 12 luglio. Poco prima, nello stesso stagno avevano trovato anche il corpo di un uomo adulto. Il dipartimento di polizia di Indianapolis sospetta che l’uomo sia Kyle Moorman, padre dei bambini, tutti quanti segnalati come scomparsi il 6 luglio. Nessuno ha più visto né il papà né i bambini proprio dal 6 luglio, quando Kyle ha detto che si stava recando con i figli a casa del fratello per andare a pescare. Kyle Moorman e i figli (Indianapolis Metro Police Dept.)Secondo la polizia, il ... Leggi su it.newsner (Di martedì 26 luglio 2022) Una scoperta misteriosa e terribile avvenuta ad Indianapolis, in Indiana, ha scioccato una comunità intera. Idi tredi 5, 2 e 1 anno sono stati riall’interno di un veicolo tirato fuori da uno, a Indianapolis, il 12 luglio. Poco prima, nello stessoavevano trovato anche il corpo di unadulto. Il dipartimento di polizia di Indianapolis sospetta che l’sia Kyle Moorman, padre dei, tutti quanti segnalati come scomparsi il 6 luglio. Nessuno ha più visto né il papà né iproprio dal 6 luglio, quando Kyle ha detto che si stava recando con i figli a casa del fratello per andare a pescare. Kyle Moorman e i figli (Indianapolis Metro Police Dept.)Secondo la polizia, il ...

AntonioDelSur1 : Per gli amanti della letteratura di fantascienza consiglio vivamente 'Il problema dei tre corpi' di Liu Cixin, e relativa trilogia. - Anna_AnninaEl : @rubio_chef 'Mia moglie ed io siamo corsi su per le scale fino al tetto... ho trovato i corpi dei miei tre figli. A… - italmud : RT @Dlavolo: Mai più mi fiderò delle recensioni, da amante della fantascianza mi sono fatto convincere ad acquistare 'Il problema dei tre c… - GdB_it : Il lago di Garda tiene prigionieri i corpi di tre dispersi - SperanzaNada : E CRIMINI OMS NON DICONO CHE CORPI CHE STATI COLPITI CON DOSE DELL'ARMA BATTERIOLOGICA STANNO CREANDO DURANTE OGNI… -