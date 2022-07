Conservatori e Progressisti: pari sono. (Di martedì 26 luglio 2022) di Gerardo Lisco. Nella modernità il conflitto sociale era lotta di classe degli sfruttati contro gli sfruttatori, del proletariato contro il padronato; nella post modernità il conflitto sociale è stato superato dalla lotta per l’egemonia tra le élites. Politica e cultura sono diventate appannaggio delle sole élites; la Democrazia è diventata solo competizione tra ceti politici Leggi su freeskipper (Di martedì 26 luglio 2022) di Gerardo Lisco. Nella modernità il conflitto sociale era lotta di classe degli sfruttati contro gli sfruttatori, del proletariato contro il padronato; nella post modernità il conflitto sociale è stato superato dalla lotta per l’egemonia tra le élites. Politica e culturadiventate appannaggio delle sole élites; la Democrazia è diventata solo competizione tra ceti politici

cchiaruttini : @con_la_J @dpetruzzellis @Misurelli77 Lascia perdere destra e sinistra e comincia a ragionare di progressisti e conservatori. - Wleimmersioni : RT @Fata_Turch: In bio ho scritto #progressista. In antitesi sia coi #conservatori che con gli #agitprop #populisti. Sono collegata a grup… - carenuolcher : Siamo arrivati a questo.E purtroppo è la verità.Votare il meno lontano politicamente aiuta a non far sprofondare il… - MyToldo : Qui i politici parlano ancora di scontro tra progressisti e conservatori. La verità è che lo scontro è tra uomini di merda. - LaCeretti : RT @andrewsword2: @gigi52335676 Bah chissà perché il contrasto deve essere sul fascismo (morto e sepolto) e non sui temi del contrasto Cons… -