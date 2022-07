"Come i testimoni di Geova". Pioggia di ironie sulla campagna "porta a porta" di Letta (Di martedì 26 luglio 2022) Enrico Letta evoca Berlinguer e annuncia una campagna elettorale casa per casa. "Gireremo l’Italia madidi di sudore...". Le ironie sulla retorica del segretario dem si sprecano in rete Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 luglio 2022) Enricoevoca Berlinguer e annuncia unaelettorale casa per casa. "Gireremo l’Italia madidi di sudore...". Leretorica del segretario dem si sprecano in rete

RobesSimon : RT @RFHomer: @spighissimo Ci pensate uno così che ti viene a casa alle 8 di mattina di domenica a cercarti un voto? Pd: voto casa per casa… - RobesSimon : RT @LisaTorna: @piaccaeli Io li aspetto per MANDARLI A FANCULO SUBITO, come faccio con i testimoni di geova. UGUALE. - RobesSimon : RT @Robi9915: @agatamicia Come i Testimoni di Geova. Che mala fine oh - FrancoBlog49 : RT @Don_Lazzara: Come oggi il 26 luglio 2016, veniva barbaramente martirizzato Padre #JacquesHamel nella Chiesa di Saint Étienne-du-Rouvray… - paolobertulli5 : RT @Don_Lazzara: Come oggi il 26 luglio 2016, veniva barbaramente martirizzato Padre #JacquesHamel nella Chiesa di Saint Étienne-du-Rouvray… -