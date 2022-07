Chiesa gremita per l’ultimo saluto al linguista Luca Serianni (Di martedì 26 luglio 2022) Chiesa gremita di colleghi, allievi, gente comune e applausi ripetuti anche all’uscita del feretro per salutare nella sua Ostia, Luca Serianni, il professore di linguistica italiana della Sapienza morto giovedì scorso. Il professore era stato investito lunedì 18 e per tre lunghi giorni era rimasto in coma a causa delle gravissime ferite riportate nell’incidente avvenuto proprio ad Ostia, vicino casa dell’accademico, mentre attraversava sulle strisce pedonali tra via dei Velieri e via Isole del Capo Verde. La messa funebre si è tenuta presso la Chiesa di Santa Maria Regina Pacis. Presenti giornalisti e autorità oltre centinaia di persone comuni, cui il celebre linguista era divenuto familiare anche per le frequenti apparizioni televisive. Ieri si era tenuta la camera ardente all’Aula 1 ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 luglio 2022)di colleghi, allievi, gente comune e applausi ripetuti anche all’uscita del feretro per salutare nella sua Ostia,, il professore di linguistica italiana della Sapienza morto giovedì scorso. Il professore era stato investito lunedì 18 e per tre lunghi giorni era rimasto in coma a causa delle gravissime ferite riportate nell’incidente avvenuto proprio ad Ostia, vicino casa dell’accademico, mentre attraversava sulle strisce pedonali tra via dei Velieri e via Isole del Capo Verde. La messa funebre si è tenuta presso ladi Santa Maria Regina Pacis. Presenti giornalisti e autorità oltre centinaia di persone comuni, cui il celebreera divenuto familiare anche per le frequenti apparizioni televisive. Ieri si era tenuta la camera ardente all’Aula 1 ...

