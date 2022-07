Centrodestra | lite per la premiership

(Di martedì 26 luglio 2022) Tensioni nelprima del summit di coalizione. Giorgia Meloni lancia un ultimatum: senza accordo sul premier non ha senso governare insieme. La replica di Salvini: “Chi avrà un voto in più avrà l’onore di indicare il premier”.: scoppia laper laGiorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, è sempre più

Dopo il game over per il Presidente del Consiglio Mario Draghi, si accende il conflitto sulla premiership. Occhi puntati su una campagna elettorale anomala: poche settimane per veicolare i programmi e ...ELEZIONI ANTICIPATE 2022/ La bussola smarrita delSi sono dati appuntamento lunedì 25 ... Gelmini e Ronzulli,in FI "Hai fatto cadere governo"/ Mentana "quasi alle mani" Ad aprire i ... Meloni agli alleati: "Senza accordo sul premier non ha senso andare insieme" Tensioni nel centrodestra prima del summit di coalizione. Meloni lancia un ultimatum: intesa sul premier o coalizione è inutile.La regola non scritta, sempre rispettata, è che va a Palazzo Chigi il leader del partito più votato. Ma Salvini e soprattutto Berlusconi pare la vogliano mettere in dubbio ...