C’è vita nello spazio: Università Federico II, nano-satellite con un micro-orto a 6 mila km dalla Terra (Di martedì 26 luglio 2022) L’orto spaziale inizia le sue coltivazioni in orbita grazie al progetto ‘GreenCube’ coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), nell’ambito del quale l’universita’ La Sapienza di Roma, con la collaborazione dell’Enea e dell’universita’ Federico II di Napoli, ha realizzato un nano-satellite dedicato alla coltivazione di micro-ortaggi nello spazio, oltre le orbite basse. Il piccolissimo satellite, che misura 10x10x30 cm, e’ arrivato nello spazio con il lancio di qualifica del nuovo vettore Vega-C dell’Esa, partito dalla base spaziale di Kourou (Guyana francese) il 13 luglio scorso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 26 luglio 2022) L’spaziale inizia le sue coltivazioni in orbita grazie al progetto ‘GreenCube’ coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), nell’ambito del quale l’universita’ La Sapienza di Roma, con la collaborazione dell’Enea e dell’universita’II di Napoli, ha realizzato undedicato alla coltivazione di-ortaggi, oltre le orbite basse. Il piccolissimo, che misura 10x10x30 cm, e’ arrivatocon il lancio di qualifica del nuovo vettore Vega-C dell’Esa, partitobase spaziale di Kourou (Guyana francese) il 13 luglio scorso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

GiovaQuez : Renzi (IV): 'Se siete arrabbiati perché hanno mandato a casa Draghi, dovete prendervela con quelli che non lo hanno… - zerocalcare : Lascio questo mattoncino solo perché il 23 c'è una manifestazione nazionale a Piacenza e mi sembra che ci sia una s… - matt_2994 : Pagherei per vedere ordnassela dal vivo, giusto per mettere in prospettiva che nonostante la mia vita non sia il to… - biondorama : @fkamaryo ?? ...che problema c'è co le emoji adesso? Ma 'nce l'ha na vita sta gente invece de crea questioni su tutto? ?? - guastellae : RT @suaperfidia: Per le strade di Roma ci sono facce nuove e lingue da imparare Vino da bere subito e pane da non buttare E musica che arri… -