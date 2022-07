Calciomercato Inter, la mega richiesta di Sanchez per la buona uscita (Di martedì 26 luglio 2022) Alexis Sanchez è un problema serio per l’Inter. Il cileno non rientra nei piani del club nerazzurro e non ha alcuna intenzione... Leggi su calciomercato (Di martedì 26 luglio 2022) Alexisè un problema serio per l’. Il cileno non rientra nei piani del club nerazzurro e non ha alcuna intenzione...

cmdotcom : Gary #Neville: 'Chi seguire in Italia per i problemi bancari? L'#Inter' - Gazzetta_it : Zhang si tiene l’Inter. Obiettivo: vincere riducendo i costi - DiMarzio : ??#Bremer: la @juventusfc pronta al sorpasso sull'Inter. Le ultimissime ?? - sportli26181512 : Calciomercato Inter, la mega richiesta di Sanchez per la buona uscita: Alexis Sanchez è un problema serio per l’Int… - joker_vinc8 : Questo #Calciomercato dell'#Inter è di una pochezza immonda. Ma cosa dobbiamo fare del nostro futuro? -