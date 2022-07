Appello di Cappato a Draghi | “Consenta la firma digitale per le nuove liste”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 26 luglio 2022) ROMA – Il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, Marco, che ha annunciato l’intenzione di presentare una nuova lista alle elezioni politiche del 25 settembre, chiede al presidente del consiglio Mariodi intervenire per consentire che la raccolta delle firme per la presentazione dialle prossime elezioni avvenga anche attraverso la. Un modo per evitare che il voto sia ancora meno rappresentativo di quanto non lo sia già e per non limitare la competizione ai soli partiti già presenti in Parlamento. “Durante una crisi di governo – ha spiegatoin una videointervista ad Askanews – il presidente della Repubblica avrebbe il dovere di valutare, di verificare che non ci siano ancora delle maggioranze possibili in parlamento. ...