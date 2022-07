WTA Varsavia 2022: Sara Errani batte Paula Ormaechea nella prosecuzione ed entra nel tabellone principale (Di lunedì 25 luglio 2022) Sara Errani disputerà il tabellone principale del torneo WTA 250 di Varsavia. L’azzurra, nella prosecuzione di un confronto interrotto ieri a inizio secondo set a causa dell’oscurità calata sulla Polonia, batte l’argentina Paula Ormaechea con il punteggio di 6-2 6-3 e farà dunque parte del main draw, provando ad avere maggior fortuna rispetto a Palermo in termini di accoppiamento. Già avanti 6-2 2-1 al momento dello stop, Errani non fa molta fatica a scrollarsi di dosso la semifinalista del Roland Garros 2020, che non ha più saputo confermare quel risultato ed è tornata indietro in classifica. Già sul 2-1 le opportunità di break sono importanti, tre consecutive e poi una quarta, ma lo strappo lo piazza ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022)disputerà ildel torneo WTA 250 di. L’azzurra,di un confronto interrotto ieri a inizio secondo set a causa dell’oscurità calata sulla Polonia,l’argentinacon il punteggio di 6-2 6-3 e farà dunque parte del main draw, provando ad avere maggior fortuna rispetto a Palermo in termini di accoppiamento. Già avanti 6-2 2-1 al momento dello stop,non fa molta fatica a scrollarsi di dosso la semifinalista del Roland Garros 2020, che non ha più saputo confermare quel risultato ed è tornata indietro in classifica. Già sul 2-1 le opportunità di break sono importanti, tre consecutive e poi una quarta, ma lo strappo lo piazza ...

