VIDEO | Mertens ancora in Serie A? Ci sono due offerte! (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo 9 stagioni, il matrimonio tra il Napoli e Dries Mertens è ormai giunto ufficialmente al termine, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia. Negli scorsi mesi, visti i dubbi sul suo rinnovo, sono state vagliate diverse ipotesi sulla prossima squadra del belga. Attualmente, secondo quanto riportato dalla redazione di tuttomercatoweb.com, i club più vicini al suo ingaggio sarebbero la Lazio e l’Inter. Per quanto riguarda la società di Claudio Lotito, non è affatto una novità questo forte interessamento. D’altronde, i biancocelesti puntano molto sull’ottimo rapporto tra Mertens e il loro tecnico Maurizio Sarri, che lo ha già allenato con grandi risultati a Napoli tra il 2015 e il 2018. L’approdo dell’attaccante a Milano, sponda nerazzurra, è invece una nuova indiscrezione delle ultime ore. Dopo aver mancato il ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo 9 stagioni, il matrimonio tra il Napoli e Driesè ormai giunto ufficialmente al termine, ma il suo futuro potrebbe esserein Italia. Negli scorsi mesi, visti i dubbi sul suo rinnovo,state vagliate diverse ipotesi sulla prossima squadra del belga. Attualmente, secondo quanto riportato dalla redazione di tuttomercatoweb.com, i club più vicini al suo ingaggio sarebbero la Lazio e l’Inter. Per quanto riguarda la società di Claudio Lotito, non è affatto una novità questo forte interessamento. D’altronde, i biancocelesti puntano molto sull’ottimo rapporto trae il loro tecnico Maurizio Sarri, che lo ha già allenato con grandi risultati a Napoli tra il 2015 e il 2018. L’approdo dell’attaccante a Milano, sponda nerazzurra, è invece una nuova indiscrezione delle ultime ore. Dopo aver mancato il ...

