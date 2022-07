Vaporidis allo scoperto | ecco chi è e che cosa fa la nuova fidanzata non più misteriosa

(Di lunedì 25 luglio 2022) L’attore di Notte prima degli esami sembrerebbe in love con una donna. Proviamo a scoprirne di più sul vincitore de L’isola dei Famosi e sulla suafiamma. Nicolasè un attore molto noto tra i teenagers per aver girato alcuni film divenuti in seguito cult, tra i quali Notte prima degli esami e Questa notte è ancora nostra. I fan hanno imparato a conoscerlo maggiormente a L’isola dei famosi, dove il vip si è messo a nudo con le sue fragilità, ma anche facendo capire di che pasta è fatto. Durante il reality di sopravvivenza è stato accusato da una concorrente di essere privilegiato, a causa dell’utilizzo che ha fatto di un rasoio elettrico. Alla luce dell’accaduto si è reso necessario l’intervento della produzione, la quale ha precisato che la presenza dell’oggetto era “per esigenze mediche”. Ma prima di entrare ...

infoitcultura : Nicolas Vaporidis esce allo scoperto, la prima foto social con la fidanzata misteriosa - infoitcultura : Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis allo scoperto con la fidanzata 'segreta' - infoitcultura : Nicolas Vaporidis esce allo scoperto con la fidanzata - infoitcultura : Nicolas Vaporidis esce allo scoperto, la prima foto social con la fidanzata misteriosa - infoitcultura : Nicolas Vaporidis esce allo scoperto: ecco la fidanzata Ali -

Dopo tanto parlare ecco che l'ex naufrago del reality show condotto da Ilary Blasi è venuto... Nicolase la sua fidanzata: lei si chiama Ali e l'ex naufrago è follemente innamorato: si ...... che ha conquistato tutti con la sua spontaneità e ironia, ha fatto un bilancio del suo percorso e lanciato una frecciata a Jeremias Rodriguez : Leggi anche Nicolasescescoperto con ...L'Isola dei Famosi, ecco chi è la fidanzata del vincitore del reality (LA FOTO) Nicolas Vaporidis, nel periodo in cui ha vissuto in Honduras, non ha mai ...L’attore si fa vedere finalmente in coppia con la donna di cui è innamorato Dopo la vittoria all’Isola dei Famosi se la gode con la bionda Nicolas Vaporidis vince la sua estrema riservatezza ed esce a ...