“Uno studio” rivela la causa dei malori tra i giovani? (Di lunedì 25 luglio 2022) Tra le segnalazioni del weekend una riguardava un articolo pubblicato su un sito che solitamente leggo sempre con interesse, Sanità Informazione. L’articolo, pubblicato il 21 luglio 2022 a firma Federica Bosco, titola: Troppi malori improvvisi tra i giovani, uno studio rivela la causa Come sapete su BUTAC scrive il dottor Pietro Arina per le questioni mediche, quando sono io dietro la tastiera più che medicina facciamo puro fact-checking, o, come in questo caso, un’analisi sistematica dell’articolo che ci è stato segnalato. L’articolo viene da dichiarazioni fatte dal professor Alessandro Capucci, classe 1948, professore ordinario di Malattie dell’apparato cardiovascolare a Bologna e già direttore della clinica di Cardiologia dell’Ospedale Torrette di Ancona. Nella prima parte dell’articolo viene ... Leggi su butac (Di lunedì 25 luglio 2022) Tra le segnalazioni del weekend una riguardava un articolo pubblicato su un sito che solitamente leggo sempre con interesse, Sanità Informazione. L’articolo, pubblicato il 21 luglio 2022 a firma Federica Bosco, titola: Troppiimprovvisi tra i, unolaCome sapete su BUTAC scrive il dottor Pietro Arina per le questioni mediche, quando sono io dietro la tastiera più che medicina facciamo puro fact-checking, o, come in questo caso, un’analisi sistematica dell’articolo che ci è stato segnalato. L’articolo viene da dichiarazioni fatte dal professor Alessandro Capucci, classe 1948, professore ordinario di Malattie dell’apparato cardiovascolare a Bologna e già direttore della clinica di Cardiologia dell’Ospedale Torrette di Ancona. Nella prima parte dell’articolo viene ...

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE. Uno studio molto ampio pubblicato stanotte dimostra che la vaccinazione dei bambini da 5 a 11 anni c… - MarcoBovicelli : 11.30 l’inizio dell’incontro #Juventus - #Torino in uno studio di avvocati nel centro di Milano,alle 16 accordo tra… - fattoquotidiano : Uno studio su oltre 35 mila donne ha rilevato che “nel 42,1% dei casi è stato registrato un flusso mestruale più in… - ShunaSwv : RT @fratotolo2: Quando #Burioni scriveva che “Il vaccino Pfizer, in uno studio GIGANTESCO, ha dimostrato essere in grado di impedire l’infe… - Efisio31251859 : RT @valeangelsback: '500pagine senza citazioni, il che è davvero strano. Ma fa parte di questa tecnocrazia che la sx ha cercato di imporci,… -