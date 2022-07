Un argento e due bronzi: Bergamo cala un tris da podio agli Europei in Germania (Di lunedì 25 luglio 2022) Bike Trial Orobici protagonisti a Ölbronn: Luca Tombini conquista l’argento (ma s’infortuna alla mano destra), Elia Orfino il bronzo nella Class 2. Terzo posto per Patrick Losa negli Under 16, Davide Zonca è 10° negli U14. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 25 luglio 2022) Bike Trial Orobici protagonisti a Ölbronn: Luca Tombini conquista l’(ma s’infortuna alla mano destra), Elia Orfino il bronzo nella Class 2. Terzo posto per Patrick Losa negli Under 16, Davide Zonca è 10° negli U14.

Dome689 : RT @webecodibergamo: Un argento e due bronzi: Bergamo cala un tris da podio agli Europei in Germania - webecodibergamo : Un argento e due bronzi: Bergamo cala un tris da podio agli Europei in Germania