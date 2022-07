Ultime Notizie – Usa, sparatoria in un parco di Los Angeles: vittime (Di lunedì 25 luglio 2022) E’ di due morti e cinque feriti il bilancio di una sparatoria scoppiata in un parco di Los Angeles. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, citate dal Los Angeles Times, l’episodio è avvenuto a Peck Park, nel distretto di San Pedro, circa 30 chilometri a sud dal centro della città. Il capitano della polizia, Kelly Muniz, ha detto ai giornalisti che al momento della sparatoria circa 500 persone erano presenti nel parco per un evento automobilistico. Secondo Muniz, l’incidente è nato da “una disputa tra due parti” e non è chiaro quante persone abbiano aperto il fuoco. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 25 luglio 2022) E’ di due morti e cinque feriti il bilancio di unascoppiata in undi Los. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, citate dal LosTimes, l’episodio è avvenuto a Peck Park, nel distretto di San Pedro, circa 30 chilometri a sud dal centro della città. Il capitano della polizia, Kelly Muniz, ha detto ai giornalisti che al momento dellacirca 500 persone erano presenti nelper un evento automobilistico. Secondo Muniz, l’incidente è nato da “una disputa tra due parti” e non è chiaro quante persone abbiano aperto il fuoco. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - junews24com : Zaniolo Juve, irrompono Conte e Paratici! Sfida ai due grandi ex - - corgiallorosso : Verso il sold out nell’esordio in casa con la #Cremonese -