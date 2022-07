Ucraina | Zelenky | ' stiamo liberando i territori nel sud'

(Di lunedì 25 luglio 2022) Kiev, 25 lug. (Adnkronos) - "Nonostante le dichiarazioni degli occupanti russi, l'stai suoinel sud". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso di ieri sera. "Gli occupanti hanno cercato di prendere piede nella regione di Kherson - ha aggiunto - hanno rilasciato varie dichiarazioni audaci, ma le nostre forze armate stanno avanzando passo dopo passo in tutta la regione". Zelensky ha anche commentato l'attacco missilistico russo al porto di Odessa , definendolo "un duro colpo dal punto di vista politico alla stessa Russia: se qualcuno nel mondo volesse ancora dire che c'è bisogno di un qualche tipo di dialogo con la Russia e di accordi, i russi stessi hanno distrutto la possibilità stessa di fare dichiarazioni di questo tenore".

