Tutte le condizioni di Di Battista per candidarsi col MoVimento 5 Stelle (Di lunedì 25 luglio 2022) Torna o non torna? Sul pieno caos all’interno del MoVimento 5 Stelle, torna ad aleggiare l’ombra di Alessandro Di Battista. L’ex deputato sembra essere in procinto di fare il proprio rientro all’interno dell’universi pentastellato, dopo quasi cinque anni di pausa trascorsi attraversando il mondo in lungo e in largo (ora è in Russia per raccontare, sempre per Il Fatto Quotidiano, la visione dei cittadini russi sulla guerra in Ucraina) per realizzare reportage. Ma, ovviamente, ci sarà un lungo corteggiamento e i diktat da rispettare. Di Battista, le condizioni per rientrare (e candidarsi) nel M5S Come riporta il quotidiano La Stampa, in un articolo a firma Massimiliano Panarari, la candidatura di Alessandro Di Battista alle Politiche in programma il prossimo 25 settembre ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Torna o non torna? Sul pieno caos all’interno del, torna ad aleggiare l’ombra di Alessandro Di. L’ex deputato sembra essere in procinto di fare il proprio rientro all’interno dell’universi pentastellato, dopo quasi cinque anni di pausa trascorsi attraversando il mondo in lungo e in largo (ora è in Russia per raccontare, sempre per Il Fatto Quotidiano, la visione dei cittadini russi sulla guerra in Ucraina) per realizzare reportage. Ma, ovviamente, ci sarà un lungo corteggiamento e i diktat da rispettare. Di, leper rientrare (e) nel M5S Come riporta il quotidiano La Stampa, in un articolo a firma Massimiliano Panarari, la candidatura di Alessandro Dialle Politiche in programma il prossimo 25 settembre ...

