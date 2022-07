Tinder lavora a un progetto per proteggere le donne da incontri pericolosi

(Di lunedì 25 luglio 2022) «Incontrare persone conosciute online è pericoloso, non andare all’appuntamento!». Quante volte se lo saranno sentito dire gli utenti di? L’app diè da sempre guardata con sospetto e pregiudizio: online si possono fare ancheindesiderati, addirittura. Per questo, mantenere leal sicuro è ora “al centro” della più famosa app dial mondo. L’azienda tecnologica sta lanciando una partnership con il gruppo di campagna No More, con l’obiettivo di porre fine alla violenza domestica. A dare la notizia la BBC. LEGGI ANCHE >>> Iniziano a esserci dubbi sulla scelta didi indicare la fedina penale prima di un matchper rafforzare la tutela delle...

