Sinistra | Renzi corre solo M5s | quei due mandati

(Di lunedì 25 luglio 2022) - Lavori in corso per verificare chi farà parte della lista aperta 'Democratici e Progressisti' annunciata ieri da Letta. Dialogo aperto con Articolo 1, Verdi eitaliana. Si guarda ai ...

- Lavori in corso per verificare chi farà parte della lista aperta 'Democratici e Progressisti' annunciata ieri da Letta. Dialogo aperto con Articolo 1, Verdi eitaliana. Si guarda ai fuoriusciti da FI Brunetta e Gelmini e a nuovo gruppo di Di Maio. Nei Cinquestelle il futuro ruota intorno ai due mandati... e cioè, fin qui rifiutato da tutti i possibili partner). Intanto contro gli outsider che devono raccogliere 40mila firme entro metà agosto (ieri ladell'Unione popolare, Prc in testa, ...Un ulteriore progresso di Fratelli d’Italia, che guadagna l’1,2% salendo a un 25% di consensi, a fronte di un calo al 12,4% (-1,6%) della Lega e al 7,1 (-0,3) di Forza Italia. Un incremento del gradim ...Per Letta l’apertura di Azione è «positiva». Ma per i rossoverdi Fratoianni e Bonelli la ricetta dell’ex ministro è «irricevibile». Il segretario dem chiederà un mandato per trattare. C’è il rebus dei ...