Si posta solo una volta al giorno e quando lo decide l'applicazione. (Di lunedì 25 luglio 2022) Facebook ormai è all'ultimo posto. Anche TikTok, però, al primo posto per lungo tempo, perde posizioni. Negli Stati Uniti sale in cima alla classifica delle App più scaricate un nuovo social: BeReal. La piattaforma negli Usa è esplosa, scaricata dalla sua uscita quasi 30 milioni di volte. Ha debuttato solo 18 mesi fa in Francia ed è disponibile anche in Italia dove sta rapidamente superando le concorrenti. Salone del libro, Marchetta: «Nessun conflitto tra lettura e social network» ...

