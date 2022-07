Roma, aggredite nella metro B: latitante incastrato grazie all'identikit delle ragazze (Di lunedì 25 luglio 2022) aggredite nella metro al ritorno da un concerto, non si sono arrese, ma hanno reagito e sono riuscite a mettersi in salvo. Le vittime sono due ragazze di 20 e 21 anni prese praticamente in ostaggio da ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 luglio 2022)al ritorno da un concerto, non si sono arrese, ma hanno reagito e sono riuscite a mettersi in salvo. Le vittime sono duedi 20 e 21 anni prese praticamente in ostaggio da ...

misiagentiles : #Albano: multano un'auto in doppia fila in divieto di sosta che stava bloccando il traffico, vigilesse aggredite e… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Multano un'auto in doppia fila, #vigilesse aggredite e insultate: caos alle porte di #Roma - MassimoChiaram7 : RT @TuttoSuRoma: Multano un'auto in doppia fila, vigilesse aggredite e insultate da una coppia di 68enni: caos alle porte di Ro https://t.c… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Multano un'auto in doppia fila, #vigilesse aggredite e insultate: caos alle porte di #Roma - TuttoSuRoma : Multano un'auto in doppia fila, vigilesse aggredite e insultate da una coppia di 68enni: caos alle porte di Ro -