Rieducazione canadese

Leggi su panorama

(Di lunedì 25 luglio 2022) Scuole religiose dove si cancellava l’identità delle popolazioni indigene e dove si stupravano e si sterilizzavano giovani native. Mentre erano centinaia i morti non segnalati. Nel Paese che si professa multietnico emergono ora i tragici episodi di «assimilazione» alla cultura dominante. Per i quali Papa Francesco chiederà scusa. «Lasciami in pace, e io lascio in pace te». Harvey ha 11 anni, è solo, appoggiato al muro esterno sul retro della sua scuola, vicino al grande albero. Chiama Dio per implorarlo di far smettere quel prete che non lo lascia stare. Poi corre sulla montagna vicina e grida verso la riserva dove vivono i genitori: «Venitemi a prendere!!!». In due anni Harvey da quel prete subirà 17 stupri. Oggi è a capo della comunità nativa di Upper Nicola, nella regionedella British Columbia, un’infilata di colline dolcissime e fiumi sorvegliati a ogni ...