RetroBottega | il pre-festival di Bookolica 2022 | il programma

(Di lunedì 25 luglio 2022) Da martedì 26 luglio prende il via, il pre-digitale di, in diretta sul canale Twitch BottegaNoMade per tre sere a settimana (martedì, mercoledì e giovedì dalle 19 alle 20), tenendovi compagnia fino ai giorni delin presenza. I temi affrontati sono il cambiamento climatico, l’educazione al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità; il mondo di manga e fumetti, un genere sempre molto apprezzato e seguito anche in Italia; la dimensione di genere, inclusione e ascolto delle categorie marginalizzate con relatori importanti del panorama culturale nazionale e internazionale, come: Angelo Cavallaro, orico, saggista e content creator conosciuto come Sommobuta, Lidia Decandia insegnante presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero, ...

Paese Italia Press

