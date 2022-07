Questo non è un «profugo ucraino» picchiato dopo aver fatto il saluto nazista (Di lunedì 25 luglio 2022) Il 2 giugno 2022 il sito Numerico.altervista.org ha pubblicato un articolo in lingua inglese dal titolo “profugo ucraino: saluto nazista, Passeggero Sferra Gancio Destro (Video 2022)”. Si legge che un profugo ucraino a bordo di un treno avrebbe fatto il saluto nazista e, in seguito, insultato i cittadini russi. Successivamente un altro passeggero gli avrebbe sferrato un colpo al volto. Nell’articolo è contenuto anche un video che mostra il presunto episodio. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non è stato girato nel 2022 su un treno e non mostra un profugo ucraino mentre viene picchiato dopo ... Leggi su facta.news (Di lunedì 25 luglio 2022) Il 2 giugno 2022 il sito Numerico.altervista.org ha pubblicato un articolo in lingua inglese dal titolo “, Passeggero Sferra Gancio Destro (Video 2022)”. Si legge che una bordo di un treno avrebbeile, in seguito, insultato i cittadini russi. Successivamente un altro passeggero gli avrebbe sferrato un colpo al volto. Nell’articolo è contenuto anche un video che mostra il presunto episodio. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non è stato girato nel 2022 su un treno e non mostra unmentre viene...

