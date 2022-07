Mamma si lancia dal precipizio con i figli di 2 e 4 anni

(Di lunedì 25 luglio 2022) Berna. Dramma famigliare al Creux du Van, anfiteatro naturale roccioso nel cantone svizzero di Neuchatel, dove sono stati ritrovati i corpi di una donna e due bambini piccoli. Secondo le prime informazioni divulgate oggi da procura e polizia, una madre di 37si sarebbe tolta la vita gettandosi nel vuoto con i suoi due bambini. Are l'allarme, ieri mattina poco dopo le 09.30, è stata un'escursionista, precisano in una nota le autorità neocastellane. Secondo la testimone, una persona era probabilmente caduta dalla falesia, situata nella Val de Travers. Le ricerche immediatamentete, alle quali ha partecipato anche un elicottero della Rega, la guardia aerea svizzera di soccorso, hanno permesso di individuare rapidamente tre corpi, quelli di una donna e di due bambini. Il Ministero pubblico sta indagando per ...

DanielePG_Z : RT @tempoweb: Dramma sulla montagne svizzera: la mamma si lancia nel vuoto con i figli #Svizzera #iltempoquotidiano - tempoweb : Dramma sulla montagne svizzera: la mamma si lancia nel vuoto con i figli #Svizzera #iltempoquotidiano… - domenicosabell1 : Mamma si lancia nel dirupo insieme ai figli di 2 e 4 anni: allarme lanciato da un escursionista… - BettaYildiz : @kaotic8087 Ho immaginato Hector 'VAI MAMMA, LANCIA, LO PRENDO LO PRENDO' ?????? - freedomclubtk : Nonostante qualche trimestre sabbatico ammmare, Giovanni si laurea. 105/110, con mamma Rosina che lo racconta a tut… -

Leggi anche > Ameba gli provoca mal di testa e allucinazioni, e il 13enne rischia la vita: 'Ha il 30% di possibilità di sopravvivere'SI GETTA NEL DIRUPO: COSA E' SUCCESSO L'allarme è stato ......insegnante milanese, studia Architettura al Politecnico nel capoluogo lombardo ma approda ... United Colors of Benettonil pullover TV - 31100 X Un brand che continuerà a seguire anche con ...I soccorsi sono stati allertati ieri mattina, dopo le 9:30, da un escursionista che aveva visto cadere qualcuno dalla falesia situata nella Val de Travers. I corpi di una donna di 37 anni e dei suoi f ...Per garantirti una migliore esperienza, sia noi che i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del tuo dispositivo. Ricevere il consenso per q ...