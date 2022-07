Malore durante l'escursione sui monti Ex guardia del corpo di Umberto Bossi precipita in un dirupo e muore (Di lunedì 25 luglio 2022) Francesco Aresi aveva 68 anni Si è sentito male ed è caduto in un dirupo mentre stava effettuando un'escursione con un amico. È morto così, ieri mattina sui monti di Valbondione Francesco Aresi, 68 ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Francesco Aresi aveva 68 anni Si è sentito male ed è caduto in unmentre stava effettuando un'con un amico. È morto così, ieri mattina suidi Valbondione Francesco Aresi, 68 ...

