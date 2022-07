Iva su pane e pasta: cosa potrebbe cambiare con il Decreto Aiuti Bis (Di lunedì 25 luglio 2022) Periodo di «affari correnti» per il governo di Mario Draghi. Si vota il 25 settembre, ma nel frattempo c'è da fare i conti con le necessità del Paese. Tra queste c'è la necessità di varare misure che consentano di affrontare un periodo storico contrassegnato dall'inflazione. Decreto Aiuti Bis: intervento in aiuto economico dei cittadini L'intervento del Governo dovrebbe concretizzarsi con il Decreto Aiuti bis, con cui si utilizzeranno delle risorse per lenire gli effetti di una evidente perdita de potere d'acquisto. Si parla della possibilità che si possa arrivare ad investire una cifra complessiva di circa 10 miliardi di euro. L'ipotesi di azzeramento dell'Iva su pane e pasta si inserirebbe esattamente nel solco tracciato da questa misura per provare a rendere un po' più ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 25 luglio 2022) Periodo di «affari correnti» per il governo di Mario Draghi. Si vota il 25 settembre, ma nel frattempo c'è da fare i conti con le necessità del Paese. Tra queste c'è la necessità di varare misure che consentano di affrontare un periodo storico contrassegnato dall'inflazione.Bis: intervento in aiuto economico dei cittadini L'intervento del Governo dovrebbe concretizzarsi con ilbis, con cui si utilizzeranno delle risorse per lenire gli effetti di una evidente perdita de potere d'acquisto. Si parla della possibilità che si possa arrivare ad investire una cifra complessiva di circa 10 miliardi di euro. L'ipotesi di azzeramento dell'Iva susi inserirebbe esattamente nel solco tracciato da questa misura per provare a rendere un po' più ...

Agenzia_Ansa : Castelli: 'Il governo studia l'azzeramento dell'Iva su pane e pasta' Dl luglio sui 12-13 miliardi 'cifra molto vici… - Corriere : Bonus 200 euro prorogato, Iva azzerata su pane e pasta: cosa ci sarà nel decreto Aiuti bis - dominedi72 : 'si studia azzeramento di iva su pane e pasta'. ok, ma non penso che siano quei 3 centesimi (0.03€) del 4% di iva a fare la differenza - GiorgioAntonel1 : RT @laperlaneranera: #Caritas di Governo Iva azzerata su pane e pasta piano del Mef da 4 miliardi Per carne e pesce sarebbe dimezzata l’al… - telodogratis : Alimentari meno cari grazie al taglio dell’iva: possibile azzeramento su pane e pasta -