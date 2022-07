(Di lunedì 25 luglio 2022) Il 26 luglio il voto in consiglio. Il Pd: “Più tasse, ecco il primo regalo del Bucci bis”. Piciocchi: “Misura voluta dal governo”

Miti_Vigliero : Irpef comunale, rincaro dopo 10 anni. A Genova previsti aumenti tra i 30 e i 250 euro -

...grafica di una porzione di mappa - disegno di una data parte di territorio, generalmente ... è previsto il pagamento di tasse specifiche che sono:; imposta di bollo; imposta sul reddito ...Abbonati per leggere anche"Dispiace constatare per l'ennesima volta la totale capacità di disinformazione di cui il Partito Democratico è campione irraggiungibile: la manovra sulle aliquote delle addizionali all'Irpef si fonda ...Dopo l'attacco del Partito Democratico, risponde il vicesindaco: "Il Comune di Genova continuerà ad adoperarsi presso le istituzioni nazionali per la definizione di un nuovo assetto della finanza loca ...