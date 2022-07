I miei due cents sulle prossime elezioni: c’è bisogno di un programma chiaro e popolare (Di lunedì 25 luglio 2022) Pur essendo sardo, le prossime elezioni politiche italiane mi interessano. Mi interessano perché la Sardegna, volenti o nolenti, è in Italia. Mi interessano perché l’Italia è un paese importante dell’Unione europea e, volenti o nolenti, con l’Unione europea bisogna avere a che fare. Il governo di Mario Draghi si è caratterizzato da subito per una forte discontinuità rispetto al Conte 2. In politica estera Draghi ha preferito una genuflessione atlantista a Washington, piuttosto che un forte europeismo e l’accennato multipolarismo del governo Conte 2. Tra l’altro, la migliore politica estera repubblicana è quella di cui Conte è stato erede, non Draghi. Il governo Draghi ha preferito un rinnovato rapporto di intimità con Confindustria e le sue richieste, piuttosto che l’attenzione al sociale (reddito di cittadinanza, aperture sul salario minimo, ristori) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Pur essendo sardo, lepolitiche italiane mi interessano. Mi interessano perché la Sardegna, volenti o nolenti, è in Italia. Mi interessano perché l’Italia è un paese importante dell’Unione europea e, volenti o nolenti, con l’Unione europea bisogna avere a che fare. Il governo di Mario Draghi si è caratterizzato da subito per una forte discontinuità rispetto al Conte 2. In politica estera Draghi ha preferito una genuflessione atlantista a Washington, piuttosto che un forte europeismo e l’accennato multipolarismo del governo Conte 2. Tra l’altro, la migliore politica estera repubblicana è quella di cui Conte è stato erede, non Draghi. Il governo Draghi ha preferito un rinnovato rapporto di intimità con Confindustria e le sue richieste, piuttosto che l’attenzione al sociale (reddito di cittadinanza, aperture sul salario minimo, ristori) ...

