Granada, ufficiale Callejón a parametro zero dalla Fiorentina (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Granada ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Josè Callejón, il 35enne ex Napoli proveniente a parametro zero dalla Fiorentina. L’esterno offensivo torna così a giocare nella sua Spagna per la prima volta dopo nove anni passati in Italia: Callejón ha firmato un contratto annuale, con opzione per il rinnovo di un anno in base al raggiungimento di determinati obiettivi. Il tweet del Granada ???????: José Callejón, nuevo jugador del Granada CF. #??????????? — Granada CF (@GranadaCF) July 25, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Ilha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Josè, il 35enne ex Napoli proveniente a. L’esterno offensivo torna così a giocare nella sua Spagna per la prima volta dopo nove anni passati in Italia:ha firmato un contratto annuale, con opzione per il rinnovo di un anno in base al raggiungimento di determinati obiettivi. Il tweet del???????: José, nuevo jugador delCF. #??????????? —CF (@CF) July 25, 2022 SportFace.

DiMarzio : #Calciomercato | #Callejon torna in #Spagna: ufficiale il suo passaggio al #Granada ???? - sportface2016 : #Liga Il #Granada annuncia l'arrivo di Callejón a parametro zero: contratto annuale per l'ex #Napoli e #Fiorentina… - SportdelSud : ???? Josè #Callejon saluta l'Italia e torna in Spagna: è un nuovo calciatore del #Granada. - Emma_DMW : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Callejon torna in #Spagna: ufficiale il suo passaggio al #Granada ???? - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Callejon torna in #Spagna: ufficiale il suo passaggio al #Granada ???? -