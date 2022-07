Elezioni | Zingaretti | ' Io candidato? Dipende dal Pd' E Renzi lancia Bonaccini

(Di lunedì 25 luglio 2022) La pasionaria in missione per il Pd: "Cerchiamo 100mila volontari" Roma, 25 luglio 2022 - Grandi manovre nel Pd , piombato in piena campagna verso ledel 25 settembre dopo la strenua difesa ...

AndreaVenanzoni : Nicola Zingaretti verso la candidatura alle politiche e Regione Lazio verso elezioni anticipate - Risorgiamo : RT @VerdirameAndrea: Sò[QQ]uadro 'NtoQulo Etero Channel: - Gingio5 : Calenda: «Letta persona seria. Disponibili a discutere». Zingaretti: «Io candidato? Sono a disposizione del Pd» Ra… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Elezioni: Zingaretti,io candidato?Sono a disposizione del Pd. Dipende molto dal mio partito #ANSA - antonio65683279 : Un fallimento totale l'odontotecnico romano fratello del commissario. Zingaretti: 'Io candidato? Sono a disposizion… -

... dichiara stamattina Nicolaa Radio Anch'io. "Io sono amministratore grazie ai cittadini della mia comunità ormai da 14 anni perché abbiamo sempre vinto insieme le. Io sono a ...Ora c'è bisogno di non uccidere la speranza di potercela fare', ha concluso. Il governatore del Lazio, quindi, si dice pronto per correre alle prossime. E l'attuale carica che ...Nicola Zingaretti parla in un'intervista della possibilità di essere un candidato del PD per le prossime elezioni politiche del 25 settembre ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...