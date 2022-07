Cioccolato: non lo mettere mai in frigo, è sbagliatissimo (Di lunedì 25 luglio 2022) Cioccolato, non lo mettere mai in frigo perché è sbagliatissimo: ci avevi mai pensato? Ecco perché può non essere una buona idea. Il Cioccolato è un dolce davvero molto comune, adorato sia dai bambini che dagli adulti; a latte o fondente, si mangia davvero tutti i mesi e tutto l’anno a prescindere dalle Uova di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 25 luglio 2022), non lomai inperché è: ci avevi mai pensato? Ecco perché può non essere una buona idea. Ilè un dolce davvero molto comune, adorato sia dai bambini che dagli adulti; a latte o fondente, si mangia davvero tutti i mesi e tutto l’anno a prescindere dalle Uova di L'articolo proviene da Leggilo.org.

IsabellaDeiana7 : @Daniela60305637 No, vorrei farlo anch'io, solo che me ne spazzolerei 2 al cioccolato, l'amarena non mi piace ???? - MajestyCatsy : @Achisifigliotu E invece mi dicono che si trova d’estate perché è il cioccolato che non regge e comunque hai appena… - ffortuzzi : @APerezGallo @maurovanetti @potere_alpopolo No al PD e no a tutte le stampelle che da na vita, pur vedendo storicam… - goquokka10 : Per il compleanno o mi faccio fare una sacher o una torta al cioccolato ?? non vedo l’ora anche se è fra più di un mese loool - CadamuroMatteo : @SalvOasi esatto... non confondiamo la merca col cioccolato -