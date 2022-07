Calciomercato Milan – Tanganga, va trovato l’accordo con il Tottenham (Di lunedì 25 luglio 2022) Japhet Tanganga, obiettivo di Calciomercato del Milan, ha già detto di sì al club rossonero. L'intesa tra società, però, ancora non c'è Leggi su pianetamilan (Di lunedì 25 luglio 2022) Japhet, obiettivo didel, ha già detto di sì al club rossonero. L'intesa tra società, però, ancora non c'è

Gazzetta_it : De Ketelaere, rilancio Milan: per l'assalto finale andrà oltre l'offerta da 32 milioni - cmdotcom : #Milan in pole per #Mancini del #Vicenza, la settimana prossima può essere decisiva [@francGuerrieri & @86_longo] - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | #Cosenza, si stringe per #Brescianini dal #Milan. Per la porta contatti continui per lo s… - FSabathier : RT @Gazzetta_it: De Ketelaere in bilico? Il Milan potrebbe cambiare strategia. Grazie ad Adli #calciomercato - calciomercatoit : ?? -