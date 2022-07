zazoomblog : Ad Umago tocca a Zeppieri Fognini e Cecchinato (live dalle 16 in tv) - #Umago #tocca #Zeppieri #Fognini -

Tiscali

RISULTATI "Plava Laguna Croatia Open" ATP 250, Croazia 25 - 31 luglio, 2022 534.555 - terra SINGOLARE Primo turno (q) Giulio Zeppieri (ITA) c. Pedro Cachin (ARG) (7) Fabio Fognini (ITA) c. ...Martedì 26a Tennis Parade: alle ore 19:45 il nostro Federico Scarponi ci illustrerà la nuova ...00 ATP 250 Kitzbuhel - LIVE Alle 13:00 WTA 250 Varsavia - LIVE Alle 16:00 ATP 250- LIVE ... Ad Umago tocca a Zeppieri, Fognini e Cecchinato (live dalle 16 in tv) Sono 3 gli azzurri che debuttano oggi nel tabellone principale del “Plava Laguna Croatia Open”, ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro ...Cinque tornei, due continenti, due superfici e tanti big in azione. I telespettatori possono anche dimenticare il telecomando... SuperTennis è ...