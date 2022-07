Traffico Roma del 24-07-2022 ore 11:30 (Di domenica 24 luglio 2022) Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione di nuovo buona domenica e sensibilmente Canada un’intensità il Traffico sulla rete viaria cittadina in molti hanno raggiunto il litorale permane po’ una situazione di caldo intenso che anche oggi sta interessando gran parte del nostro paese nessuna segnalazione sulla raccordo anulare nei sulle altre autostrade permangono code a tratti sulla Colombo da via Diaz fino a Castel Fusano stessa situazione sulla litoranea tra Castel Fusano e Torvaianica la polizia locale di Roma Capitale ci segnala ancora un incidente al salario in via Rubicone la strada chiusa al Traffico è da diverse ore 3 via Garigliano la Salaria in corso i rilievi del caso seconda serata per Jovanotti sul litorale di Marina di Cerveteri già dal pomeriggio inevitabili le ripercussioni l’Aurelia è lungo ... Leggi su romadailynews (Di domenica 24 luglio 2022) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione di nuovo buona domenica e sensibilmente Canada un’intensità ilsulla rete viaria cittadina in molti hanno raggiunto il litorale permane po’ una situazione di caldo intenso che anche oggi sta interessando gran parte del nostro paese nessuna segnalazione sulla raccordo anulare nei sulle altre autostrade permangono code a tratti sulla Colombo da via Diaz fino a Castel Fusano stessa situazione sulla litoranea tra Castel Fusano e Torvaianica la polizia locale diCapitale ci segnala ancora un incidente al salario in via Rubicone la strada chiusa alè da diverse ore 3 via Garigliano la Salaria in corso i rilievi del caso seconda serata per Jovanotti sul litorale di Marina di Cerveteri già dal pomeriggio inevitabili le ripercussioni l’Aurelia è lungo ...

snooze1232 : RT @SolariPaolo: È normale in una città come #roma che un rom a 22 anni vada a 290 km/h con un Audi R8 (avrà un reddito consono credo…) sul… - PivaPaola : RT @ViaggiaTreno: Linea AV #Firenze – #Roma direzione Roma, dalle ore 09:30 traffico ferroviario rallentato per un inconveniente tecnico a… - PivaPaola : RT @ViaggiaTreno: Linea #Roma - #Sulmona, dalle ore 10:00 traffico ferroviario rallentato tra Avezzano e Sulmona per un inconveniente tecni… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Casilina (Acqua Bullicante-Pigneto) - ViaggiaTreno : Linea AV #Firenze – #Roma direzione Roma, dalle ore 09:30 traffico ferroviario rallentato per un inconveniente tecnico a un treno. -