Sanremo 2023, ecco come Amadeus ha convinto Gianni Morandi a condurre insieme a lui (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo il terzo posto dello scorso anno con la canzone Apri tutte le porte, rivedremo Gianni Morandi sul palcoscenico dell’Ariston nel corso della prossima edizione del Festival di Sanremo. La presenza del cantante bolognese è stata fortissimamente voluta da Amadeus, come ha raccontato l’artista nel corso di un’intervista al programma di R101 “Facciamo finta che”, condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Stando a quanto riportato da FanPage.it, Gianni Morandi ha confessato come Amadeus gli ha proposto di affiancarlo nelle vesti di co-conduttore: Mi ha sorpreso moltissimo la telefonata di Amadeus di una ventina di giorni fa. Mi ha detto: ‘Sai che mi è venuta un’idea, perché non vieni anche tu? Facciamo la ... Leggi su isaechia (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo il terzo posto dello scorso anno con la canzone Apri tutte le porte, rivedremosul palcoscenico dell’Ariston nel corso della prossima edizione del Festival di. La presenza del cantante bolognese è stata fortissimamente voluta daha raccontato l’artista nel corso di un’intervista al programma di R101 “Facciamo finta che”, condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Stando a quanto riportato da FanPage.it,ha confessatogli ha proposto di affiancarlo nelle vesti di co-conduttore: Mi ha sorpreso moltissimo la telefonata didi una ventina di giorni fa. Mi ha detto: ‘Sai che mi è venuta un’idea, perché non vieni anche tu? Facciamo la ...

