Russell: 'Felice per il podio. Perez doveva darmi spazio' (Di domenica 24 luglio 2022) Quarto podio stagionale ed ennesimo arrivo in top 5 per George Russell, che in Francia ha conquistato il terzo posto alle spalle del compagno di squadra Lewis Hamilton. Partito più in sordina rispetto ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 24 luglio 2022) Quartostagionale ed ennesimo arrivo in top 5 per George, che in Francia ha conquistato il terzo posto alle spalle del compagno di squadra Lewis Hamilton. Partito più in sordina rispetto ...

Giornaleditalia : #italpresssport F.1, Russell 'Felice per la doppietta Mercedes sul podio' - sportface2016 : #Formula1 #FrenchGrandPrix 2022, #Russell: 'Felice per la doppietta #Mercedes sul podio' - gracehatesavcds : Così felice per Russell - Maria25760009 : non Russell che supera Perez TOTO OGGI È FELICE #FrenchGP #F1 - ClaudiaBruno00 : RT @andr900: A Russell Crowe da quando assomiglia a Bud Spencer gli voglio pure più bene. Nonostante la città sia una mezza cloaca lui o… -