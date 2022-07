Musetti è uscito dal lungo tunnel di quella partita con Djokovic

(Di domenica 24 luglio 2022) Le notizie sono svariate. La prima, ovviamente, è cheha vinto il suo primo titolo Atp. E che titolo: un 500, ad Amburgo. Sulla terra, in finale contro un certo Alcaraz ormai da mesi definito il predestinato del tennis mondiale. Che però ancora una volta ha mostrato di essere umano. E battibile. La seconda è cheda unche sembrava senza fine. Il tennista di Carrara ha appena vent’anni ma aveva mostrato tanto, troppo, talento per non rendere ingordi addetti ai lavori e appassionati. Si era perso un anno fa sul centrale del Roland Garros. Aveva appena dato spettacolo, come suo solito, contro Novak. Stava conducendo due set a zero. Poi, il solito rito magico. Il cambio della maglietta che per il serbo equivale al cambio della divisa per Superman. ...

Ad Amburgo Lorenzo Musetti ha superato l'argentino Francisco Cerundolo, n.30 Atp, fresco vincitore a ... alla Kyrgios - dal quale è comunque uscito alla grande. In premio c'è anche il best ranking in carriera: ... Nessun testa a testa tra i due Al Roland Garros era uscito immediatamente contro Stefanos Tsitsipas ... Ad Amburgo invece Musetti ha iniziato con un altro piglio e nei primi due turni si è imposto su ... Musetti gioca un tennis antico e per questo affascinante. È riemerso proprio contro Alcaraz che ha negli italiani la sua bestia nera ... Lorenzo Musetti ottiene il primo titolo ATP battendo in finale, ad Amburgo, lo spagnolo Carlos Alcaraz. L'Italia del tennis continua a convincere. Il giovanissimo Lorenzo Musetti vince l'ATP 500 di Amburgo ...