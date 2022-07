F1 | siparietto post-gara in casa McLaren | Norris lo distrae | Ricciardo gli dà dello «str***o» – Il video

(Di domenica 24 luglio 2022) E’ stato un Gran premio complicato per lain Francia. Ma i due piloti della scuderia, Landoe Daniel, hanno dato spettacolo nel, con undurante un’intervista a Sky. Mentreparlava della, alle sue spalle, lo ha più volte distratto e punzecchiato. E così, con un ingenuo sorriso sulle labbra, ha chiesto: «Chi è che mi fa vento dietro?? Uno stro***, no?». La giornalista ha subito esclamato: «Non si dice! Ci possiamo mettere un bip!», tra le risate generali. Ma il pilotacontinuava a ripeterlo senza riuscire a spiegarsi il perché di tanto scandalo. «Uno stro***, dai stro*** va bene. Stro***? Ah, ...

Divertente siparietto nelle interviste post gara a Sky: Ricciardo parla ma il compagno di scuderia Norris lo distrae alle sue spalle. Poi l'australiano ride e si scusa: "Davvero non si dice, è una bru ..."