Causa incidente con lo scooter, poi scappa ma cade e muore (Di domenica 24 luglio 2022) Aveva provocato un incidente stradale con il suo scooter, ma senza gravi conseguenze. Anziché fermarsi e fare la constatazione amichevole dei danni arrecati con l'automobilista coinvolto, ha preferito ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 24 luglio 2022) Aveva provocato unstradale con il suo, ma senza gravi conseguenze. Anziché fermarsi e fare la constatazione amichevole dei danni arrecati con l'automobilista coinvolto, ha preferito ...

InfoViaggiando : 16:59 #A4 - Code tra S.GIORGIO e LATISANA dir. TORINO causa Incidente - F1ingenerale_ : #Leclerc non cerca alibi al termine del #FrenchGP: il pilota della #Ferrari, scuro in volto, fa mea culpa ai microf… - muoversivenezia : RT @comunevenezia: ?? #Avviso ?? AGGIORNAMENTO ?? La Centrale operativa della Polizia locale informa che a causa di un incidente stradale,… - comunevenezia : ?? #Avviso ?? AGGIORNAMENTO ?? La Centrale operativa della Polizia locale informa che a causa di un incidente strad… - charlesxmax : RT @sonoancora_viva: la causa dell'incidente è stato l'acceleratore RIDO questo tutto grazie alla fia che in Austria non ha dato la bandier… -