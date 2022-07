Calciomercato Torino, non solo cessioni: i nomi per Juric (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo la cessione di Bremer, il mercato del Torino potrebbe aver finalmente cambiato marcia, Juric necessita di rinforzi in quasi tutti i reparti, ma il difensore centrale è il ruolo primario da ricoprire. Il nome più in voga è quello di Jason Denayer, attualmente svincolato. Il calciatore belga pare non sia del tutto convinto ad accettare la destinazione granata, la risposta definitiva tarda ad arrivare e la dirigenza torinese non è intenzionata a mandarla per lunghe. Mercato Torino Denayer Ciononostante è ancora attivo il mercato in uscita, secondo quanto riportato da Tuttosport, il Cagliari avrebbe messo gli occhi su Jacopo Segre (difensore centrale classe ’97). I sardi avrebbero messo sul piatto circa 2,5 milioni per il cartellino del calciatore, cifra ritenuta congrua dal club di Urbano Cairo. Il Ds Vagnati sta ... Leggi su rompipallone (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo la cessione di Bremer, il mercato delpotrebbe aver finalmente cambiato marcia,necessita di rinforzi in quasi tutti i reparti, ma il difensore centrale è il ruolo primario da ricoprire. Il nome più in voga è quello di Jason Denayer, attualmente svincolato. Il calciatore belga pare non sia del tutto convinto ad accettare la destinazione granata, la risposta definitiva tarda ad arrivare e la dirigenza torinese non è intenzionata a mandarla per lunghe. MercatoDenayer Ciononostante è ancora attivo il mercato in uscita, secondo quanto riportato da Tuttosport, il Cagliari avrebbe messo gli occhi su Jacopo Segre (difensore centrale classe ’97). I sardi avrebbero messo sul piatto circa 2,5 milioni per il cartellino del calciatore, cifra ritenuta congrua dal club di Urbano Cairo. Il Ds Vagnati sta ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Non solo la @acffiorentina su #Schuurs: ci sono anche @TorinoFC_1906 e @BfcOfficialPage ???? - DiMarzio : .@Inter, terminato l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer. Nessun rilancio: presentata offerta da 30 milioni… - MarcoGuidi13 : Improvvisa e decisa accelerata #Juve su #Bremer: è testa a testa con l’#Inter ora, l’offerta bianconera è però migl… - Vincenzo140893 : RT @saltandpepper90: BOOOOOM ?? La #Juve avanza per il ritorno di #Morata Al 93% sarà ancora bianconero (Juve non disposta a pagare più d… - zazoomblog : Calciomercato Torino Juric in ansia: altra cessione in vista - #Calciomercato #Torino #Juric #ansia: -