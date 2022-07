Armi e droga sui Monti Lattari | arrestato boss di camorra

(Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un arresto eccellente, 42 chili e mezzo di marijuana, 39 piante di cannabis indica, 260 proiettili e una pistola sequestrati: è il bilancio di sette diversi interventi dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e degli squadroni eliportati cacciatori “Calabria” e “Puglia” che da tempo stanno conducendo l’operazione ‘Green life’ nella cosiddetta Giamaica dei, una zona boscosa e inaccessibile tra Castellammare, Gragnano e Pimonte. In manette, per ricettazione e per detenzione illegale die munizioni è finito il 61enne Francesco Di Martino, co-fondatore edel clan camorristico Afeltra-Di Martino. A Pimonte i Carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e le sue pertinenze dove sono stati rinvenuti una pistola marca Sphinx calibro 380, 32 ...

Sempre nell'area dei Monti Lattari, ma questa volta nel rione Scanzano, i carabinieri hanno trovato altrae altre. Nascosti tra le intercapedini delle mura di un edificio di via Micheli ...Il fatto è stato inquadrato in una faida tra bande per lo spaccio di. Il 9 luglio, i ... Sempre a questo contesto criminale viene addebitato un intenso spaccio nel Varesotto con uso die ...Castellammare Di Stabia, Gragnano, Pimonte – Monti Lattari. Operazione Green Life dei Carabinieri. In 7 giorni un arresto eccellente e sequestri importanti che portano nuove considerazioni, la crimina ...Francesco Di Martino è considerato uno dei fondatore del clan dei narcos dei Monti Lattari, Afeltra-Di Martino ...